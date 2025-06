Zoveelste waterlek in Assese Nieuwstraat: "Waarschijnlijk al verschillende dagen aan de gang"

"Dat moet waarschijnlijk al verschillende dagen aan de gang geweest zijn. Een grote verzakking heeft aan het licht gebracht dat er dus een groot lek is", zegt schepen van Mobiliteit Jan De Backer. "We hebben direct de waterdiensten gecontacteerd. Die zijn net nu iets voor de middag begonnen met alles open te leggen en te kijken hoe snel ze dit kunnen repareren."

Het is niet de eerste keer dat de Nieuwstraat last heeft van een lek. Daarom kondigde de gemeente begin dit jaar rioleringswerken aan. "In het centrum van Asse zijn die opgestart rond Nieuwjaar. Achter mij hier in de Nieuwstraat worden die opgestart op 30 juni wat gigantische verkeersproblemen met zich meebrengt", zegt De Backer. "We nu even doorbijten, nadien gaan we ook dit soort toestanden, waarbij we de boel overhaast moeten afsluiten, niet meer meemaken. We hopen dit jaar tegen Nieuwjaar de werken kunnen af te ronden."