Nationale Bank geeft inkijk in gloednieuw cashcenter in Zellik

Exact 175 jaar na de oprichting verhuist de Nationale Bank al zijn geldactiviteiten van Brussel naar een gloednieuw gebouw in Zellik. Bij de Nationale Bank spreken ze van een mijlpaal. Per seconde worden er 108 geldbriefjes gesorteerd, goed voor zo'n 600 miljoen exemplaren per jaar. "We controleren op echtheid en fitheid en of ze proper en niet gescheurd zijn," steekt secretaris van de Nationale Bank België Tim Hermans van wal. "Wanneer het een slecht biljet blijkt te zijn, wordt het uit omloop genomen, vernietigd en vervangen door een nieuw briefje."

Het hele proces verloopt via enorm intelligente machines. Eens het sorteren klaar is, worden de briefjes bewaard in een geautomatiseerde kluis. "Die is indrukwekkend qua grootte: maar liefst 28 meter hoog en dan zit er nog een stuk onder de grond. 't Is bijna even groot als de kathedraal van Brussel," zegt schatbewaarder Vincent Magnée.

Het nieuwe gebouw bulkt van de technologische snufjes, een pak moderner dus dan het 60 jaar oude gebouw in Brussel. "Daar zaten we verspreid over 3 verdiepingen, waardoor we veel verticaal transport moesten doen met veel liften. Dat kon niet blijven duren," zegt Hermans. "Een tweede reden om te verhuizen is de verkeerssituatie in Brussel. Onze geldtransporteurs stonden te veel in de file."

Want ook al gebeuren steeds meer geldtransactaties digitaal, toch is cash geld nog van belang. "Uit onderzoek van de Europese Centrale Bank blijkt dat in België nog altijd 40% met cash geld betaald wordt in de winkels. Dat is veel. Ook voor de burger blijft de toegang tot cash geld belangrijk," besluit Hermans.