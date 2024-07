Halle laat luchtkwaliteit opmeten om daarna actieplan voor schonere lucht te lanceren

“Luchtverontreiniging en klimaatverandering hangen nauw samen,” klinkt het bij Halle. Slechte lucht veroorzaakt jaarlijks 7 miljoen vroegtijdige sterfgevallen en 1,8 miljard verloren werkdagen wereldwijd. “Belgische steden en gemeenten hebben vaak geen betrouwbare gegevens over de luchtkwaliteit op hun grondgebied,” weet Marie Godard, projectmanager bij Airscan. “Daarom ontwikkelden we Pure Cities: een project waarbij expertise, technologie én financiële middelen gebundeld worden om de luchtkwaliteit in kaart te brengen en te verbeteren.”

In Halle plaatst Airscan sensoren op strategische plekken. Die staan om het dak van het Sociaal Huis, aan de gevel van ’t Vondel en in het Hallerbos. Ze gebruiken kunstmatige intelligentie en moderne technologie om een gedetailleerd beeld te geven van de luchtkwaliteit. Zo meten ze fijnstof en stikstofdioxide.

Op basis van de metingen stelt Airscan een actieplan op met maatregelen die de luchtkwaliteit in Halle verbeteren. Het project duurt een jaar.