Historische boomgaard aan de Berendries in ere hersteld

De boomgaard sluit aan bij een oude hoeve in de Berendries die grotendeels opgebouwd is uit de lokaal ontgonnen steen. “De boomgaard heeft een historische waarde want hij stond al ingetekend op de Ferrariskaart uit de 18de eeuw. We zijn blij dat dit erfgoed nu opnieuw het landschap siert", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed.

De boomgaard moet de natuur in Halle beter met elkaar verbinden. “Afgelopen winter namen we een grote paardenweide naast natuurgebied Berendries onder handen”, zegt Katrien Quisthoudt van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. “Met het Plan Boommarter zoeken we nog meer aanplantprojecten bij mensen thuis om natuur met elkaar te verbinden.”