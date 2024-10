Merelplein in Machelen krijgt totale make-over: “Geen stenen plein meer, maar een park”

Enkele nieuwsgierige bewoners verkenden vandaag voor het eerst het vernieuwde Merelplein. Van het vorige plein blijft bijna niets meer over. “We hebben hier zowat 2.000 vierkante meter onthard”, zegt aannemer Dries De Waele. “We hebben een deel van de klinkers die hier vroeger lagen hergebruikt om een paar paden terug aan te leggen en zitbanken mee te metsen.”

Het hergebruiken van materialen en inzetten op ecologie, levert de aannemer alvast een nominatie voor de Belgian Construction Awards op. Vorig jaar werd de aannemer ook al genomineerd met een ecologisch aangelegde parking in Kapelle-op-den-Bos. De kostprijs van het project bedraagt 250.000 euro, inclusief een onderhoudsperiode van drie jaar. Daarna is het aan de gemeente Machelen om het onderhoud uit te voeren.

“Nu is er nog niet al te veel te zien, maar na verloop van tijd komen hier nog klaverpaden, bloemenweides en bloembollen uit”, zegt Dries De Waele. “De allergrootste verandering is dat het geen stenen plein meer is, maar een park. We kunnen nu dus ook spreken van het Merelpark en niet het Merelplein. Elk seizoen zal gedomineerd worden door andere kleuren, dus het zal een aangename plek zijn om te zitten."