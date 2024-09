Miljoen euro voor herinrichting van Geevaertvijver in Rode: “Hectare groen toegankelijker maken”

In maart 2021 kocht de Vlaamse Landmaatschappij de Geevaertvijver, in de buurt van het station van Sint-Genesius-Rode. “De naam verwijst naar het gebruik om vis weg te geven aan minderbroeders, kloosterzussen en dorpsbewoners”, zegt schepen van Openbare Werken Miguel Delacroix. “In de 13de eeuw schonk men de vijver aan de abdij van Ter Kameren. Halverwege de 19de eeuw bouwde men er een watermolen langs.”

Die watermolen is er vandaag niet meer, maar met een oppervlakte van ruim één hectare heeft de vijver een belangrijke plaats in het lokale landschap. De gemeente Sint-Genesius-Rode wordt nu eigenaar en beheerder van de vijver. “De herinrichtingswerken duren minstens één jaar en moeten de plek toegankelijk maken. Zo leggen we wandelpaden aan langs de vijver. Die maken deel uit van het Molenbeekpad dat loopt tussen de bron en de monding van de Molenbeek”, klinkt het.

De vijver dient ook als waterberging voor de Molenbeek, vooral tijdens periodes van zeer hevige neerslag. “Zo beheersen we overstromingen beter en reguleren we de waterhuishouding in de omgeving. Daarnaast verbeteren we de waterkwaliteit door het slib te verwijderen en zones met flauwe oevers te maken. Op die manier zorgen we voor een diverse plantengroei”, besluit Delacroix.

De werken aan de vijver kosten maar liefst één miljoen euro. 400.000 euro van dat bedrag komt van het Vlaams Klimaatadaptatieplan, de gemeente zelf legt 200.000 euro bij. Ook Europa en de provincie Vlaams-Brabant leggen elk 100.000 euro bij.