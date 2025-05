Aanhoudende droogte én extra wind: "Reële kans op bosbrand"

In het Zoniënwoud, dat zich ook in Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Sint-Genesius-Rode bevindt, ligt de bodem er tijdens deze periode van het jaar normaal gezien vochtig bij, maar nu is hij steenhard en ook uitgedroogd. Het risico op een bosbrand is dus reëel, en dus moeten we allemaal extra alert zijn.

"Stel u voor dat iemand hier zijn brandende sigaret weggooit, wetende dat hier naaldbomen staan, die heel brandgevaarlijk zijn. Dan moet je daar geen tekening bij maken wat het risico is," aldus boswachter Frederik Vaes. "Nu is het redelijk windstil, maar de komende dagen wordt er meer wind voorspeld. En wind in combinatie met droogte en een eventuele vonk, dat kan catastrofale gevolgen hebben."

De booschap is duidelijk: rook niet in het bos, maak geen vuur en blijf op de paden en wegen. Want er is toch een paar weken regen nodig om het tij te keren, zegt Vaes. "We komen nu aan een neerslagtekort van 200 liter per vierkante meter. Dat zijn 20 emmers water van 10 liter eigenlijk. We vrezen op dit moment een beetje voor de jonge aanplantingen. Als het zo nog een aantal weken, misschien zelfs maanden aanhoudt, gaan we zeker ook de effecten op het bos zien."