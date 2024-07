Onweer veroorzaakt ravage in provinciedomein Huizingen: “Honderden bomen omgewaaid of afgebroken”

Het noodweer brak rond 16 uur in alle hevigheid los boven de Zennevallei. “Ook het domein bleef helaas niet gespaard”, klinkt het bij het provinciedomein in Huizingen. “Honderden bomen zijn omgewaaid of afgebroken. Er is veel schade. We doen ons best om zo snel als mogelijk de deuren opnieuw te openen. Morgen is het domein alvast de hele dag gesloten. Allicht donderdag ook nog.”