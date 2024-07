Provinciedomein beslist vandaag of het terug open kan: “Situatie blijft precair”

Door het stormweer zijn honderden bomen omgewaaid of afgebroken. “De afgelopen dagen heeft onze domeinploeg bergen werk verzet. Er is nog erg veel werk te doen”, klinkt het in het provinciedomein. “De situatie is wel nog precair. We ruimen op wat op en over de wegen ligt en repareren de meest dringende schade, maar het is wat nog mogelijks los in de bomen hangt, dat nog gevaarlijk kan zijn. Daar moeten we met veel zorg naar kijken.”

De voorbije dagen was het provinciedomein gesloten. Vandaag wordt beslist of het domein de deuren terug kan openen. “Vandaag wordt de situatie in ons park geëvalueerd en gaan professionals na of het al veilig genoeg is om opnieuw bezoekers te ontvangen”, aldus het provinciedomein in Huizingen.