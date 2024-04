Voormalig stort in Kwadebeekvallei gesaneerd: “Het moet hier opnieuw bos worden"

De Kwadebeekvallei in Sint-Genesius-Rode is een onbekende groene parel in de Rand rond Brussel, maar tegelijkertijd was het tussen 1950 en 1969 ook een stortplaats voor huishoudelijk afval. Op een oppervlakte van bijna twee hectare werd jarenlang afval gestort, waardoor de bom vervuild raakte. “Een deel van de stortplaats is nu gesaneerd”, klinkt het bij de gemeente Sint-Genesius-Rode. “Er werd 6.500 kubieke meter stortmateriaal afgegraven en afgevoerd. Langs beide zijden van de Kwadebeek bevindt zich nog een gedeelte van het stort. Om dit op z’n plek te houden zijn de oevers bekleed met een kleilaag en een halve meter aarde. De oevers worden verder gestabiliseerd door het aanplanten van els en het inzaaien met grassen.”

Maar het is niet alleen bij saneren van de bodem gebleven. “Over een afstand van 200 meter is de Kwadebeek uit de betonnen buis gehaald, waardoor de Kwadebeek nu opnieuw vrij kan meanderen. De oevers van de beek zijn op een natuurlijke manier verstevigd zodat ze bij zware regenbuien stabiel blijven. De vallei mag nu spontaan terug evolueren naar een valleibos”, klinkt het.

Deze werken in de Kwadebeekvallei kostten ongeveer 1,2 miljoen euro en werden uitgevoerd door de gemeente Sint-Genesius-Rode, die daarvoor samenwerkte met de VLM, het Departement Omgeving en OVAM.