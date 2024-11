Leerlingen helpen mee 30.000 krokussen planten in park Diegem: “Voor meer biodiversiteit en bewustwording”

"Vorig jaar hielden we een bloemenplantactie in het park in Machelen en dit jaar is het park van Diegem aan de beurt”, licht schepen van Leefmilieu Magda Geeroms (N-VA) toe. Tijdens het plantmoment staken 46 leerlingen van de Parochiale Basisschool en 45 leerlingen van GO! basisschool De Fonkel de handen uit de mouwen. Zij plantten elke 1.000 bloembollen. "De rest van de 30.000 bloembollen wordt verder door de groendienst aangeplant. Dankzij hen zullen hier in maart en april prachtige boerenkrokussen staan die zich elk jaar verder zullen verspreiden."

De kinderen kregen ook een zakje bloembollen mee naar huis, zodat ze zelf kunnen bijdragen aan een groenere omgeving. Na afloop werden ze getrakteerd op een beker warme zelfgemaakte pompoensoep, bereid door de technische dienst. “De kinderen vonden het geweldig”, zegt Geeroms. "Het lijken kleine acties, maar we hopen dat deze een grote impact hebben op hun toekomst. We willen hen bewust maken van het belang van de natuur en ook respect bijbrengen, zoals geen afval op de grond gooien. Ze leren niet alleen over biodiversiteit, maar ook over verantwoordelijkheid.”

“Door de leerlingen te betrekken willen hen niet alleen bijleren over de groei- en bloeiprocessen van bloembollen, maar ook bewustmaken van het belang van deze soorten vroeg in het voorjaar”, vult Jan Ronsmans, projectmedewerker van de technische dienst, aan. “Deze krokussen vormen een van de eerste voedselbronnen voor bijen, hommels en andere insecten die na de winter op zoek zijn naar nectar. Deze actief mee aanplanten geeft de leerlingen ook een gevoel van trots en verbondenheid, wanneer deze violetblauwe krokussen jaarlijks in bloei komen te staan.”