19 nieuwe plaatsen in kinderopvang Asse: "Tekorten beetje per beetje wegwerken"

Overal in Vlaanderen zijn er te weinig kinderopvangplaatsen voor baby’s en peuters. In Vlaanderen zijn er momenteel slechts 44 plaatsen per 100 kinderen tussen de 0 en de 3 jaar. Dat aantal daalt al enkele en dat is in Asse niet anders. Het gemeentebestuur wil daarom nieuwe initiatieven zoveel mogelijk aanmoedigen en ondersteunen.

Zo zocht het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een invulling voor een door hen opgekocht pand langs de Nieuwsstraat in Asse. Het gemeentebestuur sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het AWV en besliste een concessiedossier te starten voor het oprichten van een kinderdagverblijf. 3Wplus Kinderopvang stelde zich kandidaat voor de uitbating ervan. Dankzij een uitbreidingsronde van het Agentschap Opgroeien zullen 17 van de 19 nieuwe plaatsen gesubsidieerd worden.

De gemeente is tevreden over het nieuwe kinderdagverblijf. “Net als in vele andere gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel is er ook in Asse een tekort aan kinderopvangplaatsen voor baby’s en peuters. Jonge ouders hebben het daardoor moeilijk om een plek te vinden”, aldus schepen van Kinderopvang Johan De Rop. “Dit nieuwe kinderdagverblijf zal het tekort voor een deel wegwerken. Intussen blijven we openstaan voor nieuwe opportuniteiten. Zo investeren we ook in Zellik, bij de nieuwbouw voor GLS De Regenboog, in nieuwe opvangplaatsen. Daar staat een bedrag van ongeveer 500.000 euro tegenover.”

Aanmelden voor een plaats in het nieuwe kinderdagverblijf kan via het centraal aanmeldingssysteem van het Lokaal Loket Kinderopvang Asse.