OverKop vanaf woensdag ook in Grimbergen

Van 5 naar 69 OverKophuizen in Vlaanderen op acht jaar tijd. Het mentaal welzijn van jongeren is duidelijk een politieke prioriteit. Ook in onze regio kunnen jongeren op heel wat plaatsen terecht. Onlangs opende in Lennik een nieuw OverKophuis. Vanaf woensdag 13 november opent OverKop ook een huis in Grimbergen.

“De eerste 5 OverKophuizen werden opgericht naar aanleiding van de Rode Neuzen Dag-actie in 2016 die meer aandacht vroeg voor jongeren met psychische problemen”, weet Trui Olbrechts, schepen van Gezondheidsbeleid. “Intussen is de werking stevig uitgebreid en dat is nodig, merkten we ook in Grimbergen. Daarom dienden we voor de eerstelijnszone Regio Grimbergen bij het Agentschap Opgroeien een projectaanvraag in voor een OverKophuis. Dit huis staat fysiek in Grimbergen en we zijn dankbaar dat het heel binnenkort geopend kan worden.”

Een goed gesprek doet wonderen. Het multidisciplinair team van het OverKophuis bestaat uit een eerstelijnspsycholoog, een jeugdwelzijnswerker en een jeugdwerker. Hulp wordt zo laagdrempelig aangeboden. De ondersteuning is bovendien volledig kosteloos. Is er nood aan verdere ondersteuning dan verwijst het OverKophuis, in overleg met de jongere, door naar de juiste gespecialiseerde hulpverlening.

Woensdag 13 november is er de officiële opening van het huis aan de Hogesteenweg 22 in Grimbergen. Tussen 10u en 12u is iedereen welkom op de openingsreceptie.