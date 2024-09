Dilbeek voert negen trajectcontroles in: “Cameraschild om snelheid en criminaliteit aan te pakken”

Dilbeek maakte een paar jaar terug voorrangswegen van een aantal grote invalswegen, maar daardoor stijgt het risico op hogere snelheden. Daarnaast maakte de gemeente een studie over alle onveilige locaties en plaatsen met veel zwakke weggebruikers. “We zetten in op verkeersveiligheid enerzijds en anderzijds op de algemene veiligheid, bestrijding van criminaliteit. Daarom hebben we dit cameraschild opgebouwd”, zegt schepen van Openbare Ruimte Stijn Quaghebeur. “Want we willen we de camera’s ook inschakelen voor politionele doeleinden. Ze registreren ook nummerplaten en daarmee kan de politie ook aan het werk.”

Een aantal trajectcontroles liggen in de buurt van scholen, anderen daar waar in het verleden vaak ongevallen gebeurden. Maar niet iedere Dilbekenaar ziet de camera's graag komen. Op sociale media lees je al een tijd de intussen gekende kritiek die je ook in andere gemeenten hoort: dat de camera's er vooral zijn om de gemeentekas te spijzen.

“We hebben de camera’s met de gemeente zelf aangekocht. Het gaat om een investering van zo’n miljoen euro”, weerlegt Quaghebeur de kritiek. “ Anderzijds gaan ook niet alle boetes naar de gemeentekas. Bij de zware overtredingen van meer dan 20 kilometer per uur te snel, dan zijn dat strafrechtelijke dossiers. De opbrengst, als je dat al zo mag noemen, gaan dan naar de federale of de Vlaamse overheid.”