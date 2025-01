Twintiger veroordeeld tot celstraf voor dodelijk ongeval in Sint-Pieters-Leeuw: “Verpletterende verantwoordelijkheid”

Op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw kwam midden april vorig jaar een man van 64 om het leven bij een verkeersongeval. De zestiger draaide ter hoogte van brouwerij Belle-Vue zijn wagen plots om en overschreed daarbij een witte lijn. De achterligger – die veel te snel reed - botste daarop tegen de wagen van het dodelijke slachtoffer. De bestuurder in de andere wagen raakte niet gewond, maar wordt nu veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Hij krijgt ook een boete van 4.000 euro, een rijverbod van drie jaar en moet opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen. Tot slot moet hij ook medische en psychologische proeven afleggen.

Volgens de rechter draagt de veroordeelde een verpletterende verantwoordelijkheid. “Rijdend met een snelheid van 106 kilometer per uur in de bebouwde kom, besliste de beklaagde eenvoudigweg zijn ogen dicht te doen, wat onvermijdelijk aanleiding gaf tot een frontale botsing”, klinkt het in het vonnis. De twintiger reed met een voorlopig rijbewijs op het moment van het ongeval, maar had hij geen begeleider bij. Bovendien was zijn auto niet verzekerd en was de man al verschillende keren betrapt op het rijden zonder geldig rijbewijs.

De man is de jongere broer van Muhammed Aytekin, die in 2015 de 12-jarige Merel De Prins doodreed in Vilvoorde en op de vlucht sloeg en zich een tijdlang schuilhield in het buitenland.