Brand in ondergrondse garage, 72 bewoners geëvacueerd: "Niemand in levensgevaar"

Toen de brandweer ter plaatse kwam, stonden drie wagens in de ondergrondse parkeergarage in brand. De brand was snel geblust, maar er was hevige rookontwikkeling in de trappenhal en de appartementen.

Met de hulp van de Brusselse en de Waals-Brabantse brandweer werden 72 bewoners werden uit het appartementsgebouw van negen verdiepingen hoog geëvacueerd. Een huzarenstukje. 23 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor controle. De andere bewoners werden door het Rode Kruis opgevangen in Sportcentrum de Bres.

Ondertussen begeleidt de brandweer de bewoners terug naar hun appartementen. Van de mensen die in het ziekenhuis belandden, is niemand in levensgevaar, laat Wouter Jeanfils, woordvoerder van Brandweerzone Vlaams-Brabant West weten. Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets geweten.