Derde grote sigarettenvangst voor politie Zennevallei in paar maanden tijd

De nieuwe inbeslagname van politiezone Zennevallei brengt het totaal aantal onderschepte illegale sigaretten de afgelopen maanden op zo’n 400.000 stuks. In december 2024 werd een lading van 200.000 sigaretten onderschept, gevolgd door een vangst van 100.000 begin mei 2025. Met de actie van dinsdagavond komen daar opnieuw 100.000 sigaretten bij.

"Het onderscheppen en vernietigen van illegale sigaretten is om meerdere redenen van groot belang," klinkt het bij de politiezone. "Eerst en vooral gaat het om accijnsontduiking: op deze producten zijn geen belastingen of heffingen betaald. Door deze handel wordt de eerlijke markt verstoord en worden legale handelaars benadeeld." Maar daarnaast brengen illegale sigaretten extra gezondheidsrisico’s met zich mee. "Hoewel tabak op zich al schadelijk is, zijn deze producten vaak nog gevaarlijker: ze ontsnappen aan kwaliteitscontroles en kunnen stoffen bevatten die in de Europese Unie verboden zijn. Bovendien ontbreekt op de verpakking vaak de wettelijk verplichte informatie en gezondheidswaarschuwing, wat gebruikers misleidt en de preventieve werking van voorlichting ondermijnt."

Politiezone Zennevallei onderstreept ook dat illegale tabakshandel vaak gelinkt is aan georganiseerde criminaliteit. "De opbrengsten van deze handel worden niet zelden gebruikt om andere criminele activiteiten te financieren, zoals mensenhandel of drugssmokkel. Door deze praktijken aan te pakken, raken we dus niet enkel de tabakshandel zelf, maar ook bredere criminele netwerken," stelt Zennevallei in een persbericht.