Dertiger uit Halle krijgt zes jaar cel voor verkrachting van stiefdochter: “Hulpverlening zwaar tekortgeschoten”

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling lichtte in juni vorig jaar het parket van Halle-Vilvoorde in over de verontrustende opvoedingssituatie in het gezin van het meisje uit Halle. Er werd een onderzoek geopend, waaruit bleek dat het kind al meermaals had aangekaart dat ze door haar stiefvader seksueel werd misbruikt. “Via een leerkracht en het CLB was dat een half jaar eerder al tot bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling geraakt”, klinkt het bij de openbaar aanklager. “Daar werden parket en politie niet meteen verwittigd omdat er een veiligheidsplan was opgesteld. Volgens dat plan moest de stiefvader de woning verlaten en therapie volgen. Maar dat plan werd nooit opgevolgd of gecontroleerd. Het minste dat we kunnen zeggen, is dat de hulpverlening hier is tekortgeschoten.”

Toen de politie in juni 2023 naar de woning trok, bleek de stiefvader nog steeds bij het meisje in te wonen. “Nadat het meisje dus de moed had gevonden om hulp te zoeken, is ze nog zes maanden lang geconfronteerd geweest met haar verkrachter”, aldus de openbaar aanklager. “Uit haar verklaring blijkt dat de man haar meermaals per week dwong hem oraal te bevredigen, ook al maakte zij elke keer duidelijk dat ze dat absoluut niet wou.” Het parket eiste 7 jaar cel tegen de man, die volgens de openbaar aanklager de feiten minimaliseert. “Hij legt de schuld voor een deel bij het meisje en zijn partner, die volgens hem te vaak zwanger was. De beklaagde heeft ook de kans gekregen om in therapie te gaan, maar heeft die niet gegrepen”, klonk het.

De advocaat van de dertiger, die intussen in theraptie is, pleitte voor een straf met probatie-uitstel en vindt de gevangenis geen plek voor zijn cliënt. “Mijn cliënt beseft dat hij gruwelijke en verwerpelijke feiten heeft gepleegd”, aldus meester Arhan Egamberdiev. “De psychiater, die een immature persoonlijkheid heeft vastgesteld bij mijn cliënt, ziet geen fundamentele perversie. Het recidivegevaar is dus beperkt. Hij heeft een tijdlang in de gevangenis verbleven en is daar zwaar aangepakt door zijn medegedetineerden. Is de gevangenis dan de beste plaats voor hem?”

De man krijgt uiteindelijk 6 jaar cel en moet het slachtoffer een schadevergoeding van 10.000 euro betalen. Hij werd na de zitting meteen in de boeien geslagen. “De beklaagde heeft gedurende een periode van meerdere maanden schaamteloos misbruik gemaakt van zijn plusdochter die amper 14 jaar oud was, om zijn eigen noden te plezieren”, klonk het streng. We vrezen dat hij zich schuldig kan maken aan nieuwe feiten of zijn straf zal proberen te ontvluchten”, klonk het bij de rechter.