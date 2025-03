Drie mannen van carjacking in Zellik aangehouden

Een patrouille van de politiezone AMOW merkt het verdachte voertuig in de nacht van zaterdag op zondag op rond 1u15. “Wanneer de politie het voertuig wilde controleren, sprongen er een vijftal personen uit het voertuig en zij zetten het meteen op een lopen. Eén van hen kon na een achtervolging direct worden gevat. Een politie-inspecteur raakte hierbij gewond”, zegt Ingrid Moriau van het parket Halle-Vilvoorde. “De politiehelikopter werd ingezet in de zoektocht naar de overige verdachten, en er werden effectief nog twee andere verdachten geïntercepteerd.”

Bij controle van de camionette wordt in de laadruimte nog een man aangetroffen, die gekneveld was en zichtbare verwondingen had. “De man verklaarde aan de politie dat hij oorspronkelijk de chauffeur was, maar dat het voertuig gecarjackt werd, en dat hij werd vastgebonden en geslagen”, zegt Moriau. “De drie verdachten werden intussen verhoord en zij ontkennen grotendeels de feiten. Enkel voor de slagen gaf één van hen een ongeloofwaardige verklaring.”

Toch is het trio aangehouden door de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van diefstal met geweld of bedreiging bij nacht, door twee of meer personen en met wapenvertoon, wederrechtelijke vrijheidsberoving en opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid als gevolg.