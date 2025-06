Huisvader krijgt 6 jaar cel voor in scene gezette tigerkidnapping op eigen gezin

Begin juni vorig jaar raakte bekend dat een gezin uit de Langestraat in Wambeek het slachtoffer was geworden van een tigerkidnapping. Gewapende mannen dienden er de andersvalide huisvader enkele rake klappen toe, terwijl twee van zijn kinderen onder schot werden gehouden.

De echtgenote van de man was meegenomen naar een ING-bankfiliaal in Sint-Jans-Molenbeek, waar ze werd verplicht om een kluis te openen. De vrouw werkte voor een bedrijf dat onder meer instaat voor het vullen van geldautomaten en beschikte over de codes die nodig waren om aan het geld te geraken.

Onderzoek

De 50-jarige vrouw slaagde er echter in de politie te verwittigen, die later de twee daders kon klissen, samen met de buit van 380.580 euro. Al snel keken de speurders ook in de richting van de slachtoffers. Zowel de huisvader als zijn echtgenote werden opgepakt en moesten zich in april voor de correctionele rechtbank verantwoorden.

De man heeft de feiten altijd ontkend, maar ging kort voor het proces over tot bekentenissen. Hij werd nu veroordeeld tot zes jaar cel. Zijn echtgenote werd vrijgesproken. De vrouw had niets met de tigerkidnapping te maken. Het koppel zit momenteel in een echtscheidingsprocedure. De twee kompanen van de huisvader kregen elk 5 jaar cel, waarvan de helft met uitstel.