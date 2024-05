Huurmoord op ondernemer uit Grimbergen in najaar voor assisen

Vastgoedondernemer Frank Goes werd op 29 september 2020 ’s avonds laat om het leven gebracht bij het verlaten van zijn kantoor in Jette. Het slachtoffer werd neergestoken door een twintiger, die later geïdentificeerd kon worden. Het gaat om Dylan Duby (28), een ex-voetballer uit de Duitse tweede klasse met een stevig gerechtelijk verleden.

In het onderzoek werden in het totaal vijf verdachten opgepakt en aangehouden, onder wie de vermoedelijke opdrachtgever Youssef A. Hij is een aannemer en was op het moment van de feiten een concurrent van Goes. Hij zou - via een tussenpersoon - Duby 10.000 euro hebben betaald om de Grimbergse zakenman om het leven te brengen. Hoewel de vijf verdachten allen worden verdacht van moord, hetzij als dader of als mededader, werden ze na enkele maanden in voorlopige hechtenis alweer vrijgelaten. Duby maakte van zijn vrijheid gebruik om begin dit jaar onder de alias ‘P13’ op Youtube een kortfilm uit te brengen, gebaseerd op de dodelijke steekpartij.

“Er is altijd een voor en een na”, klinkt het aan het begin van de video. “Ik heb in mijn leven veel keuzes gemaakt, soms waren ze nutteloos, en één keer, voor één seconde, heb ik de verkeerde beslissing genomen. Achter die beslissing schuilen de donkere jaren waarin ik door een hel ben gegaan.”

Het assisenproces tegen de vijf beschuldiging gaat eind oktober 2024 van start met de samenstelling van de jury en zal nadien twee tot drie weken in beslag nemen.

“Het wordt een moeilijk proces voor de burgerlijke partijen”, zegt advocaat Sven Mary die de nabestaanden van Frank Goes vertegenwoordigt. “Veel betrokkenen ontkennen of minimaliseren hun aandeel in de feiten.”

De moord op Frank Goes is overigens niet de enige huurmoord die na de zomer op het Brusselse hof van assisen de revue zal passeren. In februari 2025 zal een volksjury moeten oordelen over de dubbele moord in Kraainem in 2022, waarbij de 46-jarige Magali W. en haar 17-jarige dochter het leven lieten. De lerares en haar dochter werden in opdracht van de stiefvader van het meisje vermoord.