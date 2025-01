Jongen (17) schuldig bevonden aan doodsteken stiefvader in Huizingen

De feiten speelden zich af op 25 december 2022 in de woning die het slachtoffer, de 33-jarige Elvis B., deelde met zijn vriendin en drie stiefkinderen van 13, 15 en 17 jaar. Tijdens een ruzie werd de man dodelijk verwond met een mes. In eerste instantie werd de 17-jarige stiefdochter gearresteerd en geplaatst in de gesloten jeugdinstellingen in Mol en Everberg. Later bekende het meisje dat ze de schuld op zich had genomen om haar jongere broer te beschermen. Een geluidsopname van de bewuste avond bevestigde haar verklaring. Na haar bekentenis werd haar toen 15-jarige broer opgepakt en opgesloten in een jeugdinstelling, waar hij na enkele maanden werd vrijgelaten.

Vandaag velde de jeugdrechtbank haar verdict: de jongeman is schuldig aan opzettelijke doodslag, maar krijgt geen bijkomende maatregelen opgelegd. De advocaat van de jongeman, Bart Siffert, reageert positief op de beslissing van de rechter. “De jeugdrechter heeft een correcte en moedige beslissing genomen, met oog voor alle omstandigheden in deze zaak”, aldus Siffert. “De familie van het slachtoffer zal dit mogelijk anders ervaren, maar zij zijn minder goed ingelicht omtrent de concrete leefomstandigheden van het gezin en al wat deze jongen reeds heeft moeten meemaken op zeer jeugdige leeftijd. Mijn cliënt betreurt uiteraard zijn daad en wou dat hij de klok kon terugdraaien. Hij zal dit moeten meeslepen de rest van zijn leven.”