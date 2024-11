Man veroordeeld voor reeks winkeldiefstallen Pajottenland en Rand rond Brussel

Een man is door de correctionele rechtbank in Brussel veroordeeld voor een reeks winkeldiefstallen met geweld in het Pajottenland en de Rand rond Brussel. Hij sloeg onder meer toe in de Delhaize in Gooik en een sportwinkel in Drogenbos. De man was niet aan zijn proefstuk, want hij werd al veroordeeld voor een reeks diefstallen.