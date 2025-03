Nieuw politiecommissariaat in Sint-Pieters-Leeuw op til

In de Zennevallei zijn er twee commissariaten: een in Halle en een in de Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw. “Dat tweede gaan we verhuizen”, zegt Leeuws burgemeester Jan Desmeth. “Het gebouw is echt te oud en te veel kosten om goed te bestendigen. Het ligt ook niet ideaal, noch voor Sint-Pieters-Leeuw, noch voor de Zennevallei."

Waar het nieuwe commissariaat komt, wordt later dit jaar bepaald, maar de zone kijkt vooral naar Negenmanneke, Zuun of Ruisbroek. Het commissariaat zal samengevoegd worden met de politiepost in Zuun en ook een eigen trainingscentrum hebben. “Onze mensen zijn natuurlijk verplicht om zoveel uren schietoefeningen te doen, zoveel uren fysieke geweldbeheersing. Vandaag doen we dat in Nijvel en dat kost ons heel wat tijd”, zegt Desmeth.

Tegen 2032 moeten de agenten kunnen trainen in eigen streek.