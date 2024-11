Onverwachte bekentenissen op assisenproces rond Grimbergense zakenman: "Hem doden was niet de bedoeling"

Op het assisenproces rond de moord op de Grimbergse ondernemer Frank Goes is een van de hoofdverdachten onverwachts overgegaan tot bekentenissen. Yaser Abau, die jarenlang ontkende dat hij als tussenpersoon had gefungeerd, gaf maandagavond toe dat hij van de zaakvoerder van het bouwbedrijf City Façade de opdracht had gekregen om het slachtoffer te intimideren. “Hem doden was niet de bedoeling”, klonk het.

Vastgoedondernemer Frank Goes werd op 29 september 2020 ’s avonds laat om het leven gebracht bij het verlaten van zijn kantoor in Jette. Het slachtoffer werd neergestoken door een twintiger, die later geïdentificeerd kon worden. Het gaat om Dylan Duby (28), een ex-voetballer uit de Duitse tweede klasse met een stevig gerechtelijk verleden.

Na zijn arrestatie verklaarde Duby dat hij van Yaser Abau, een veiligheidsagent die hij kende, de opdracht had gekregen om het slachtoffer een lesje te leren. Die laatste heeft die beschuldigingen de afgelopen jaren altijd staalhard ontkend. “Die Duby zou moeten meespelen in films van Steven Spielberg”, liet de man optekenen. “Hij is ziek in zijn hoofd.”

Maandag veranderde hij onverwacht het geweer van schouder en ging hij over tot bekentenissen. Hij richtte zich naar de familie van Frank Goes en wees Youssef Allai, de zaakvoerder van het bedrijf City Façade aan als opdrachtgever. “Ik heb besloten u de waarheid te vertellen”, stak Abau van wal. “Het spijt me en ik bied u mijn medeleven aan. Ik zal al uw vragen beantwoorden. Het was een verachtelijke daad, maar ik was verblind. Vandaag weet ik niet eens waarom ik ermee instemde om dat te doen.”

Abau verklaarde dat Allai een conflict had met Goes en hij hem enkele duizenden euro had aangeboden om de vijftiger uit Grimbergen schrik aan te jagen en een tijdje arbeidsongeschikt te maken. “Ik moest Frank Goes intimideren en bang maken, niet doden. Allali ging niet verder in op de details. Hij zei alleen dat Goes hem veel problemen bezorgde.”

Dat Frank Goes uiteindelijk het leven liet, was volgens Abau nooit de bedoeling geweest. “Ik moest de man zelf aanpakken, maar dat kon ik niet. Daarom vroeg ik Dylan Duby om het te doen. Ik heb gezegd dat hij met een honkbalknuppel één enkele slag op zijn knie moest geven. Dus niét met een mes. Laat het duidelijk zijn: Youssef Allali en ik wilden niet dat Frank Goes zou sterven.”

De zaakvoerder van City Façade bestempelde de verklaring van de vermoedelijke tussenpersoon als leugens. “Hij verzint dit allemaal”, reageerde hij.