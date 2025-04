Parket eist tot 5 jaar cel voor in scene gezette tigerkidnapping in Wambeek

Begin juni 2024 raakte bekend dat een gezin uit de Langestraat in Wambeek het slachtoffer was geworden van een tigerkidnapping. Gewapende mannen zouden er de andersvalide huisvader enkele rake klappen hebben verkocht, terwijl twee van zijn kinderen onder schot werden gehouden. De echtgenote van de man werd meegenomen naar een ING-bankfiliaal in Sint-Jans-Molenbeek, waar ze verplicht werd om een kluis te openen. De vrouw werkte voor een bedrijf dat onder meer instaat voor het vullen van geldautomaten en beschikte zo over de codes die nodig waren om aan het geld te geraken. De 50-jarige vrouw slaagde er echter in de politie te verwittigen, die later de twee daders kon klissen, samen met de buit van 380.580 euro. Al snel keken de speurders ook in de richting van de slachtoffers. Zowel de huisvader als zijn echtgenote werden opgepakt en staan momenteel terecht.

5 jaar cel geeïst

Het parket van Halle-Vilvoorde eist 5 jaar cel tegen de huisvader, die het brein achter de hele operatie zou zijn geweest. De man heeft de feiten altijd ontkend, maar ging recent toch door de knieën. “Hij is intussen alles kwijt”, pleitte zijn advocaat. “Zijn echtgenote heeft hem verlaten, voor feiten die hij nooit had moeten plegen. Hij en zijn ex-vrouw hadden geen financiële problemen. Maar hij kreeg het idee en had toegang tot de tablet en de codes van zijn vrouw. Zij was niet op de hoogte van het hele gebeuren, maar een koppel deelt nu eenmaal veel zaken met elkaar.”

De openbaar aanklager twijfelt over de betrokkenheid van de echtgenote van de hoofdverdachte en vorderde de vrijspraak. “Er zijn een aantal verdachte elementen, maar die zijn niet voldoende om haar schuldig te verklaren”, klonk het bij openbaar aanklager Martin François. “Uiteindelijk is zij diegene die de politie heeft verwittigd. En sinds de bekentenissen van haar man is het koppel gescheiden. Het lijkt mij zeer bij de haren getrokken dat ook die scheiding in scene is gezet om haar geloofwaardigheid op te krikken.” De voormalige werkgever van de vrouw ziet dat echter anders en vroeg de rechtbank om haar te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding van 50.000 euro. “Deze hele zaak leest als een script uit Hollywood”, aldus de raadsman van Cennox Cash Services. “De shock binnen het bedrijf was dan ook zeer groot toen het om een inside job bleek te gaan. Aanvankelijk werd er gedacht dat er een probleem was met de veiligheidsmaatregelen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij een werkneemster die er 18 jaar lang werkte.”

Tegen de twee mannen die het gezin gijzelden en de vrouw meenamen, eist het parket celstraffen van 40 maanden en 4 jaar cel. Een van hen gaf toe dat hij door de vader van het gezin was ingeschakeld.

Het vonnis valt volgende maand.