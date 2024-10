Parket Halle-Vilvoorde vervolgt voorzitters en bijzitters die bij lokale verkiezingen niet of te laat opdagen: "Boetes tot 1.600 euro"

De afwezige en laattijdige voorzitters en bijzitters, krijgen eerst een voorstel tot minnelijke schikking van 250 euro aangeboden. Als men daar niet op wenst in te gaan, zal men gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Personen die worden gedagvaard riskeren een geldboete die minimaal 400 euro en maximaal 1.600 euro bedraagt.

Bij de vorige lokale verkiezingen in 2018 betaalden 389 personen de minnelijke schikking en werden er 108 personen gedagvaard.

Het parket Halle-Vilvoorde wil alle opgeroepen voorzitters en bijzitters vragen om zeker hun burgerplicht te vervullen. “We beseffen dat er in Vlaanderen geen stemplicht meer is voor de lokale verkiezingen en dat het misschien wat ‘zuur’ is om toch te moeten zitten, als je niet van plan was om te gaan stemmen. Maar er blijven mensen nodig om de stem- en telbureaus te bemannen en alles in goede banen te leiden voor de burgers die wel willen stemmen. In lijn met de voorgaande verkiezingen treden we dus op als je als voorzitter of bijzitter ongeldig afwezig blijft of te laat komt.”, aldus Carol Vercarre, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde.

Afwezige voorzitters en bijzitters verkiezingen juni 2024

In juni 2024 vonden de Europese, federale en regionale verkiezingen plaats. Het parket Halle-Vilvoorde opende in de nasleep daarvan meer dan duizend dossiers van voor- en bijzitters die te laat kwamen of helemaal niet kwamen opdagen. Hiervan betaalden ondertussen 466 personen de minnelijke schikking van 250 euro, 348 dossiers werden geseponeerd omdat betrokkenen vooralsnog een geldige reden konden voorleggen voor hun afwezigheid of laattijdigheid. Degenen die niet betalen en geen geldige reden kunnen voorleggen, worden in de komende weken gedagvaard.