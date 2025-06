‘Eddy Merckx, de ultieme biografie’ brengt het verhaal achter de beste renner aller tijden

Meisenaar Eddy Merckx heeft de indrukwekkendste erelijst die ooit is bijeengekoerst. In totaal schreef hij meer dan 500 overwinningen op zijn naam, waaronder vijf keer de Ronde van Frankrijk, vijf keer de Ronde van Italië, zeven keer Milaan-Sanremo, vijf keer Luik-Bastenaken-Luik, drie keer Parijs-Roubaix, twee keer de Ronde van Vlaanderen en twee keer de Ronde van Lombardije. In ‘Eddy Merckx, de ultieme biografie’ van Johny Vansevenant komen deze overwinningen aan bod, maar ook veel meer dan dat.

“Het boek gaat uitgebreid op zoek naar zijn drijfveren. Waarom had Eddy die onstilbare honger naar overwinningen? Zijn afkomst, zijn opvoeding en zijn karakter bieden het antwoord op die vraag”, zegt Vansevenant. “Eddy Merckx zelf vertelt in dit boek uitgebreid over zijn uitzonderlijke leven. Dat doen ook zijn naaste familieleden, zijn vrienden, zijn ploegmaats en zijn generatiegenoten op de fiets.”

Het boek werd geschreven naar aanleiding van zijn 80ste verjaardag en neemt je mee achter de schermen van een leven dat volledig in het teken stond van de wielersport.