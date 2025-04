Poging tot ontvoering in Vilvoorde? Politie start onderzoek nadat twee twintigers man in autokoffer dwingen

Rond 23u gisterenavond werd via het buurtinformatienetwerk een bericht verspreid waarin werd gewaarschuwd werd voor een verdachte situatie. Volgens de melding waren twee jonge mannen van rond de 20 betrokken bij het incident. Die zouden een slachtoffer in de kofferbak van een ouder model Ford Fiësta hebben gedwongen. Verder zijn geen details gekend.

De politie roept getuigen op om zich te melden. Iedereen die informatie heeft over het verdachte voertuig of de betrokken personen wordt verzocht om onmiddellijk contact op te nemen. De politie gaat momenteel zelf van deur tot deur in de buurt. “We gaan hier meer en meer naar Brusselse taferelen in Vilvoorde”, klinkt het bij een verontruste buurtbewoner.