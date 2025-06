Politie onderschept opnieuw illegale sigaretten: “In totaal al 600.000 de voorbije maanden”

Zondagnamiddag controleerde de politiezone Zennevallei twee verdachte voertuigen met Franse nummerplaten werden gecontroleerd. Beide wagens bleken tot de nok gevuld met kartonnen dozen vol sigaretten. “In totaal ging het om 10.000 pakjes goed voor 200.000 sigaretten zonder accijnszegels”, zegt Joost Van Liefferinge van de politiezone Zennevallei. “De voertuigen en de illegale lading werden overgebracht naar het commissariaat in Halle. De twee inzittenden verbleven illegaal in het land. De douanediensten zijn gecontacteerd voor de verdere afhandeling van de in beslag genomen sigaretten en voertuigen.”

Het is al de vierde grote sigarettenvangst op enkele maanden tijd binnen de politiezone Zennevallei. Nog geen week geleden werd in Halle een andere partij van 100.000 sigaretten onderschept. Vorige maand werden 100.000 illegale sigaretten in beslag genomen in Huizingen, eind vorig jaar 200.000 stuks in Ruisbroek. “De interceptie van gisteren brengt het totaal op zo’n 600.000 illegale sigaretten die uit het illegale circuit zijn gehaald. Dergelijke activiteiten vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, de economie én de veiligheid, en worden vaak aangestuurd vanuit goed georganiseerde criminele structuren”, aldus Van Liefferinge.