Politie onderzoekt bizarre zaak verder: “Maar voorlopig geen aanwijzing van poging tot ontvoering”

Het bizarre verhaal waarbij een persoon dinsdagavond in de Den Haeckstraat in Vilvoorde door twee twintigers in een autokoffer zou zijn geduwd, lijkt minder ernstig dan aanvankelijk vermoed. De politiezone VIMA onderzoekt de zaak naar eigen zeggen nog verder, maar ‘momenteel zijn er geen aanwijzingen die erop zouden wijzen dat het om een poging tot ontvoering zou gaan’, laat de woordvoerster weten.