Politie vat dieven na oproep van alerte buurtbewoners

De politie Zennevallei betrapte in Ruisbroek twee dieven op heterdaad. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. Buurtbewoners riepen de politie op toen ze zagen hoe twee personen een bestelwagen leeghaalden in de Alfons Vandenboschstraat. De interventieploegen waren op patrouille in de buurt en konden zo snel ter plaatse zijn om de dieven te vatten.