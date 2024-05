Politie vindt 8,5 kilogram cocaïne in valse wand: "Twee verdachten opgepakt"

De lokale recherche van de politiezone AMOW hield de woning al een tijdje in de gaten. “Bij de actie werden ook twee personen gearresteerd. Zij worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter die later zal oordelen over hun voorlopige hechtenis”, klinkt het bij de politie. “Ook in Schaarbeek vielen speurders van Politiezone Brussel Noord binnen in het kader van datzelfde onderzoek, op hetzelfde moment als de inval in Zellik. Bij die inval werd er een cannabisplantage aangetroffen en konden de collega’s drie verdachten arresteren.”

De vijf verdachten zijn overgebracht naar commissariaat in Asse, net als de twee verdachten van de huiszoeking in Zellik. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de exacte rol is van iedere verdachte in dit dossier.