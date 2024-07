Politiezones Rode en Zennevallei geteisterd door tientallen auto-inbraken

Vorige week stelde de politiezone Rode een reeks auto-inbraken vast. “Die worden vaak ’s nachts gepleegd, voornamelijk in Drogenbos. We zijn op de hoogte van de feiten en doen er alles aan om deze zaak zo snel mogelijk op te lossen en de dader of daders ervan te arresteren. We roepen op om geen waardevolle spullen in de wagen achter te laten en de wagen goed af te sluiten.”

Vorige donderdagnacht waren de dieven op pad in de Grote Baan, Nieuwstraat, Kasteelstraat, Beukenstraat en Sterstraat. “We willen ook een beroep te doen op de burger om ons bruikbare camerabeelden te bezorgen waarop de dader of daders van die nacht te zien kunnen zijn.”

Ook bij de politiezone Zennevallei werd de voorbije maand meer dan 30 aangiftes gedaan van auto-inbraken. Midden juli werden twee dieven opgepakt. Een attente buurtbewoner zag hoe twee personen een bestelwagen leeghaalden Ruisbroek, Sint-Pieters-Leeuw”, klinkt het bij de politie. “Er werd gestolen werfmateriaal aangetroffen bij deze verdachten afkomstig uit de naburige bestelwagen. Eén van hen is aangehouden, de tweede werd vrijgelaten onder voorwaarden.”