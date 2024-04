Slachtoffer gewelddadige home invasion Halle overleden

Vorige week donderdagnacht werd de man voor zijn woning in de Beertsestraat opgewacht door twee daders. Die bedreigden hem met een vuurwapen, waarop hij hen binnen liet in de woning. In de inkomhal bedreigden ze ook zijn echtgenote. Er ontstond een schermutseling waarbij de man werd neergeschoten en de daders op de vlucht sloegen.

De man werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij overleden aan zijn verwondingen. Hij laat een echtgenote en vijf kinderen na.