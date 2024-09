Steeds meer lachgasbussen duiken op in Grimbergen: “Het is helaas een goedkope drug geworden”

Politiemensen, gemeenschapswachten, vrijwilligers die zwerfvuil opruimen of diensten voor het groenonderhoud: allemaal stellen ze een toename vast van het aantal lachgasbussen die worden achtergelaten. “We vinden ze tegenwoordig overal. Het is een goedkope drug geworden, maar het is illegaal en gevaarlijk: de hersenen worden aangetast en je gaat ervan hallucineren. Als je je dan in het verkeer begeeft met de auto of brommer, dan is dat bijzonder gevaarlijk”, zegt schepen van Veiligheid Philip Roosen. “Het is echt wel een zorgwekkende trend. We vinden soms bussen terug van twee tot drie liter. Als we ze opruimen, dan voeren we ze om twee à drie maanden af via een gespecialiseerde firma. Dat kost ons telkens enkele duizenden euro’s per keer.”

Roosen hekelt het feit dat de lachgassen vrij te koop zijn. Sinds begin april dit jaar kan er geen GAS-boete meer worden opgelegd voor het oneigenlijk gebruik van lachgas. “Dit valt voortaan onder de drugwetgeving, wat betekent dat elke proces-verbaal meteen wordt overgemaakt aan het parket voor strafrechtelijke vervolging”, zegt Roosen. De schepen heeft wel goed nieuws over het aantal GAS-boetes voor stilstaan en foutparkeren, van 1.480 in het eerste kwartaal naar 965 in het tweede. Het aantal GAS-boetes voor sluikstorten neemt dan weer toe, van 38 naar 66.