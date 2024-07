Twee woningen beschoten in Strombeek-Bever: “Geen gewonden”

Het schietincident vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag. “Een onbekende persoon heeft daar drie kogels afgevuurd op de voordeuren van twee woningen”, zegt woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. “De bewoners merkten pas daags nadien dat er een kogelinslag in hun voordeur was. Er vielen geen gewonden. Het parket heeft een wapendeskundige en het labo aangesteld. Het onderzoek loopt.”

Het schietincident deed zich voor in de nabijheid van het kruispunt van de Romeinsesteenweg met de Gustave Demanetstraat, op de grens tussen Laken en Strombeek, niet ver van de Mutsaard.