Verkeersagressie Ruisbroek: "Verdachte aangehouden voor poging tot doodslag"

Het incident deed zich voor rond 17 uur aan de kruising van de Ruisbroekse- met de Bergensesteenweg in Ruisbroek. "Een man van 54 zou hebben willen oversteken via de oversteekplaats met een kind en een hond. De autobestuurder zou niet gestopt zijn om hen over te laten", zegt Ingrid Moriau van het parket van Halle-Vilvoorde. "De autobestuurder is uitgestapt en daarop is een discussie ontstaan. De voetganger heeft daarop een mes getrokken en de autobestuurder een messteek toegebracht."

De twintiger verblijft nog altijd in het ziekenhuis. Zijn toestand zou stabiel zijn, maar dat kan het parket niet bevestigen. "De vijftiger verscheen vandaag voor de onderzoeksrechter, die heeft de man aangehouden op verdenking van poging tot doodslag", aldus Moriau.