Zoekactie in Ruisbroek kadert in moordonderzoek naar Brusselse cafébazin

De Civiele Bescherming en federale scheepvaartpolitie hielden gisteren een zoekactie langs het kanaal Brussel-Charleroi in Ruisbroek. Die vond plaats in de buurt van de Groot-Bijgaardenstraat. "De zoekactie van gisteren betreft het onderzoek naar de dood van de cafébazin uit Schaarbeek", aldus het parket. "Er werd beroep gedaan op een sonarboot en duikers. Helaas was het resultaat negatief.”

Diana G. (36), uitbaatster van Ruya Café in de Diamantlaan in Schaarbeek, werd begin december doodgestoken. Het parket pakte in de zaak twee verdachten op, waaronder haar ex-partner. Waarom de speurders in het kanaal Ruisbroek uitkwamen en naar wat ze op zoek waren, werd niet meegedeeld.