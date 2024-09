Buurtbewoners zijn straatracers aan de Heizel beu: “Net zoals in de F1 wordt hier uit de bocht gevlogen”

Knallende uitlaten en gierende banden. Een grote groep rodeorijders terroriseert al jaren de buurt rond het Atomium voor de kick. Vaak high van lachgas, scheuren ze rond. De buurtbewoners zijn het spuugzat. "Mensen klagen, mensen worden 's nachts wakker. Als die gasten bezig zijn, komt dat geluid tot in de woonkamer. Je hoort tientallen decibels rechtstreeks de kamer inwaaien", zegt buurtbewoner Koen Repriels.

Maar liefst 1.000 buurtbewoners uit 85 straten zegt dagelijks last te ondervinden. Het stadsbestuur plaatste al drempels en stuurt soms politie, maar de rodeorijders trekken zich daar niets van aan.

"Het is een ontmoetingsplaats, van hieruit vertrekken ze. Dan gaat men rondjes toeren, eindeloos rond het Atomium. Dat houdt niet op, dat gaat door tot drie, vier uur 's nachts. Het begint in de namiddag, op een plaats waar kinderen sporten. Dit is de ideale chicane, zoals je ze in Francorchamps vindt. Net zoals in de F1 wordt hier uit de bocht gevlogen. Dat hebben we al meermaals gemeld aan het stadsbestuur, maar men doet eigenlijk niets", aldus Repriels.

De Heizelvlakte ligt er al jaren hetzelfde bij, zeggen buurtbewoners. Ze willen slagbomen om de site 's avonds af te sluiten en knips om de circulatie voor rodeorijders onmogelijk te maken. Maar dat ziet het stadsbestuur niet zitten.

Soepele afsluiting

"Maar we gaan wel een soepele afsluiting organiseren. Van zodra de politie vaststelt dat er bv. een meeting is, dan gaan we op drie punten het Heizel-platteau afsluiten. De rodeorijders die dan hiernaartoe komen, gaan dan niet meer hun foto's en video's kunnen maken. Dat is een bijkomende maatregel", zegt Bart Dhondt, schepen van Mobiliteit voor Brussel-Stad.

De buurt vindt die extra maatregel te slap en zegt dat het stadsbestuur de ernst van de situatie niet begrijpt.