Politie kan vanaf nu rechtstreeks meekijken met NMBS-camerabeelden in en rond treinstations, ook Vilvoorde blij met extra wapen in strijd tegen criminaliteit

Al jaar en dag willen politiezones rechtstreeks toegang tot de camerabeelden in en rond stations. Ze konden die beelden wel opvragen, maar daarbij ging vaak kostbare tijd verloren, waardoor ze letterlijk achter de feiten aanholden. Tot nu. “Iedereen beseft dat het belangrijk is om onmiddellijk toegang te hebben tot de beelden om criminele feiten te vermijden en om de politie in staat te stellen sneller te reageren bij een incident”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.

NMBS: "Eindelijk alles uitgeklaard rond privacy"

“Wij waren al veel langer vragende partij, maar het moet allemaal correct gebeuren. De voorbije maanden en jaren zijn er adviezen ingewonnen van privacy-autoriteiten, dat wat in beeld wordt gebracht ook correct is. Dat is nu allemaal uitgeklaard. We zijn blij dat we van start kunnen gaan met de uitrol”, vult woordvoerder van de NMBS Dimitri Temmerman aan.

“Reizigers moeten weten dat ze veilig zijn”

Dat de lokale politiezones én de federale politie kunnen meekijken, betekent extra ogen en oren op de perrons en in de stations. Da's ook goed voor de reizigers, het treinpersoneel én Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS. “Zeker en vast want die mensen voelden zich soms alleen. Met de samenwerking weten ze dat de politie er ook is en onmiddellijk kan reageren. Het is ook heel belangrijk voor de pendelaars. Ze betalen om de trein te nemen, maar vooral ook om die veilig te nemen. Nu weten ze dat die veiligheid bestaat”, aldus minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke.

“Maar we zijn er zeker nog niet. Naast die extra oren en ogen blijft fysieke aanwezigheid van de politie en het personeel van Securail in de treinen en op de sporen heel belangrijk”, zegt Temmerman.

Middel om stationsbuurt van Vilvoorde verder op te kuisen

Het akkoord dat de politie en de NMBS gesloten hebben is niet toevallig in Vilvoorde voorgesteld. De stad hamert al lang op de vraag om toegang te krijgen tot de camerabeelden in en rond het station. Dat die toegang er nu is, moet de Zennestad helpen om de stationsbuurt verder op te kuisen. “We hebben van de stationsbuurt een prioriteit gemaakt. Dat gaat met vallen en opstaan. We hebben met de stad al heel wat camera's in de buurt hangen, maar het was frustrerend dat mensen die iets fout deden, wisten: als we het station binnenlopen, het perron of de parking opgaan, dan hebben ze toch geen beelden van wat we doen. Dat is nu gedaan”, zegt burgemeester van Vilvoorde Jo De Ro.

Want die beelden krijgt de politiezone VIMA voortaan ook te zien op een videomuur. Niet alleen die van in het station van Vilvoorde, maar ook dat van Diegem en Buda in Machelen. “Als er iets gebeurt, kunnen we ook in het station zelf kijken, bijvoorbeeld bij fietsdiefstallen, gauwdiefstallen of onrust. Ook als er een evenement is, bijvoorbeeld Diegem Cross, en er is een grote toeloop van passagiers, dan kunnen we in realtime monitoren alles rustig verloopt”, zegt Gert Mathay, de woordvoerder van Politiezone VIMA. Het systeem is ook een wapen in de strijd tegen criminelen die zich vaak via het spoor verplaatsen, bijvoorbeeld drugsdealers.

Acties werpen vruchten af

De acties van de voorbije maanden in Vilvoorde, werpen intussen duidelijk vruchten af. “Waar ze bij Securail de vorige jaren vijftien meldingen hadden in of aan het station, is dat teruggebracht tot een tiende. Dat is het resultaat van veel inspanningen, maar er is nog veel werk rond onze stations en in de rest van onze politiezone”, zegt Jo De Ro.