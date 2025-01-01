drones

Vliegverkeer ook vanmorgen verstoord door drones boven Brussels Airport, Nationaal Crisiscentrum geactiveerd

Het vliegverkeer vanop Brussels Airport ondervindt ook vanmorgen hinder van de drones die gisterenavond zijn gespot. 40 vluchten zijn geschrapt, 6 vertrekkende en 24 aankomende vluchten. Er zijn ook heel wat vertragingen. Tussen 500 en 1.000 gestrande passagiers moesten de nacht doorbrengen in de luchthaven.

Vermoedelijk drie drones boven de luchthaven van Zaventem hadden een zware impact op het vliegverkeer gisterenavond. Door de dronemeldingen werd het luchtruim boven de luchthaven tot twee keer toe afgesloten. Rond 23.30 uur kon het vliegverkeer opnieuw hervatten. Brussels Airlines moest een zestiental vertrekkende vluchten annuleren, een achttal vliegtuigen moest uitwijken naar andere luchthavens.

Tussen de 500 en 1.000 mensen hebben de nacht doorgebracht op de luchthaven. Zij kregen een bed en ook eten en drinken.

Nationale Veiligheidsraad komt samen, Nationaal Crisiscentrum geactiveerd

Intussen vroeg minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin premier De Wever om snel de Nationale Veiligheidsraad samen te roepen. De Wever gaat op die vraag in. Wanneer de Veiligheidsraad zal samenkomen is nog niet geweten. Ook het Nationaal Crisiscentrum is geactiveerd met de bedoeling de situatie te coördineren.

