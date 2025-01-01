Vliegverkeer ook vanmorgen verstoord door drones boven Brussels Airport, Nationaal Crisiscentrum geactiveerd

Vermoedelijk drie drones boven de luchthaven van Zaventem hadden een zware impact op het vliegverkeer gisterenavond. Door de dronemeldingen werd het luchtruim boven de luchthaven tot twee keer toe afgesloten. Rond 23.30 uur kon het vliegverkeer opnieuw hervatten. Brussels Airlines moest een zestiental vertrekkende vluchten annuleren, een achttal vliegtuigen moest uitwijken naar andere luchthavens.

Tussen de 500 en 1.000 mensen hebben de nacht doorgebracht op de luchthaven. Zij kregen een bed en ook eten en drinken.

Nationale Veiligheidsraad komt samen, Nationaal Crisiscentrum geactiveerd

Intussen vroeg minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin premier De Wever om snel de Nationale Veiligheidsraad samen te roepen. De Wever gaat op die vraag in. Wanneer de Veiligheidsraad zal samenkomen is nog niet geweten. Ook het Nationaal Crisiscentrum is geactiveerd met de bedoeling de situatie te coördineren.