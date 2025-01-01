Residentie Kesterberg sluit definitief: "Bewoners helpen om nieuwe thuis te vinden"

Residentie Kesterberg zag het levenslicht rond 2008 en werd toen gebouwd als modern complex met 58 serviceflats. Enkele jaren later werd de site uitgebreid tot 80 assistentiewoningen. Maar vorig jaar gaf zorggroep emeis aan de activiteiten in twee vestigingen van de zorggroep stop te zetten. Het ging om residentie Kesterberg en Wivina in Dilbeek. "Dat is nodig om het bedrijf financieel gezond te houden," licht Klaartje Joostens van emeis toe. "Een deel van de assistentiewoningen in Kesterberg zal tegen 2030 niet meer voldoen aan de normen en dat vraagt investeringen die te zwaar doorwegen. Bovendien is momenteel slechts de helft van het aantal assistentiewoningen bewoond. De leegstaande flats zijn klein en niet meer marktconform."

De eigenaar van de site probeerde het voorbije jaar een overnemer te vinden voor Kesterberg, maar dat lukte niet. Bewoners en hun families werden vorige week op een informatieavond ingelicht over de definitieve sluiting. Zij krijgen nu hulp om een nieuwe woonst te vinden. Zo bezorgde emeis hen een lijst met andere adressen die de zorggroep uitbaat, net zoals adressen van andere assistentiewoningen. "Zowat de helft van de bewoners wil z'n assistentiewoning inruilen voor een plek in een woonzorgcentrum, wij organiseren bezoeken en begeleiden hen daarbij," aldus Joostens. "Indien er wachtlijsten zijn op de plekken waar onze bewoners terecht willen, zorgen wij ook voor een tussenoplossing." emeis heeft nog assistentiewoningen in Vilvoorde en aan de kust, en ook woonzorgcentra in Sint-Pieters-Leeuw en Buizingen.

Wat met de site van Kesterberg zal gebeuren na maart, is nog niet duidelijk.