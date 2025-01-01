Minder treinen tussen Zaventem en Leuven door vernieuwingswerken Infrabel

Eén voor één worden de oude betonnen dwarsliggers op de lijn tussen Zaventem en Leuven uit de sporen gehaald. Infrabel gebruikt daarvoor een 400 meter lange werktrein die bijna volledig automatisch werkt. Zowel de dwarsliggers als de bovenleiding op de spoorlijn tussen Zaventem en Leuven is intussen 20 jaar oud. "Dit is een drukke spoorlijn met een passage van zo'n 400 treinen per dag. Dat zorgt voor heel wat slijtage en daar willen we preventief op inspelen," aldus Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. "Daarom vernieuwen we de dwarsliggers en ook de binnenste sporen. In een volgende fase worden ook de buitenste twee sporen aangepakt."

In november en december vervangt Infrabel ook spoorstaven en dwarsliggers ter hoogte van de aansluiting naar de luchthaven in Zaventem. Ook de wisselverbinding in de spoortunnel van Brussels Airport wordt dan vernieuwd. Daardoor rijden er de komende weken minder treinen van en naar de luchthaven. Meer over de aangepaste treindienst vind je in de de online reisplanner van de NMBS.