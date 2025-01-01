Vlaamse Volksbeweging opent zeven dossiers tegen Brusselse ziekenhuizen: “Nederlandstaligen botsen op onbegrip”

De afgelopen maanden heeft de Vlaamse Volksbeweging meer dan 150 klachten ontvangen over taalproblemen in Brusselse ziekenhuizen en tijdens spoedinterventies in de Vlaamse Rand. In bijna alle gevallen kunnen patiënten niet in hun eigen taal terecht bij dokters of verpleegkundigen en kunnen dus ook de gezondheidsproblemen onvoldoende duidelijk gemaakt worden. Om de klachten te verifiëren, bezocht de Vlaamse Volksbeweging verschillende ziekenhuizen, waaronder Delta Chirec, Saint-Luc, UZ Brussel, Sint-Pieter en Erasmus, al dan niet in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder of journalisten als getuige.

“De klachten tonen overduidelijk aan dat Nederlandstalige patiënten op heel wat onbegrip botsen in Brusselse ziekenhuizen”, zegt Michael Discart, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. “Alle klachten die wij ontvingen leggen pijnlijk bloot dat patiënten zich niet begrepen voelen. Zorgverlening gaat over meer dan alleen medische handelingen. Het begint bij communicatie, mensen op hun gemak stellen zorgt voor vertrouwen. Maar hoe kan je dat bereiken als je je niet kan uitdrukken in je moedertaal?”