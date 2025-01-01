Vliegverkeer vanop Brussels Airport tweede keer stilgelegd: "Er is precies iets groter aan de hand"

Op videobeelden was te zien hoe iets voor 20 uur één of meerdere drones boven de luchthaven cirkelden. Dat nieuws werd even later ook bevestigd door Brussels Airport zelf. "Er zijn momenteel geen vertrekkende of aankomende vluchten door meldingen van drones rond de luchthaven. We volgen de situatie op de voet en geven updates zodra we meer informatie hebben. We verontschuldigen ons voor het ongemak", meldde Brussels Airport in een bericht op haar website. Alle vluchten werden een tijdlang omgeleid naar omliggende luchthavens.

Het zouden agenten van de politiezone Kastze geweest zijn die de drones opmerkten tijdens hun patrouille op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel. Ze probeerden vanop de begane grond de drones te volgen, maar raakten ze kwijt. Rond 21u15 werd het luchtruim boven Zaventem opnieuw vrijgegeven, maar zo'n half uur later werd het vliegverkeer een tweede keer helemaal stilgelegd nadat er opnieuw een drone werd gespot.

"Iets groter aan de hand"

Op het moment van de dronemeldingen zat minister van Defensie Theo Francken in een televisie-uitzending van 'Aan Tafel met Tine' op Play. Hij bevestigde dat er zowel in Zaventem, Florennes als Kleine Brogel drones zijn waargenomen. Dat zijn de twee militaire basissen waar de nieuwe F-35-gevechtstoestellen gestationeerd zullen worden.

"Er is dus precies wel iets groter aan de hand", vertelde Fracnken in een eerste reactie. "Alle vluchten vanop Zaventem werden uit voorzorg uitgesteld. Het gaat om een standaardprocedure. Als een drone in een motor van een vliegtuig terechtkomt, is dat een verschrikkelijke ramp. Dat is veel te gevaarlijk. Nu, dit is niet nieuw. We hebben zo'n dronemeldingen de voorbije weken al op veel Europese luchthavens gezien, zoals in Amsterdam of Kopenhagen."