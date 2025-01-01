Vloot Brussels Airlines

Vakbonden Brussels Airlines dienen stakingsaanzegging in na ontslag van 3 stewardessen

Er loopt een stakingsaanzegging bij Brussels Airlines. De socialistische en christelijke vakbonden dienden die in na het ontslag van drie ervaren stewardessen. Zij werden de laan uitgestuurd nadat ze een vlucht weigerden, omdat ze sporen van bedwantsen hadden gezien in het toestel. Meteen kwam er protest tegen het ontslag, want binnen de luchtvaart geldt een 'not fit to fly'-procedure waarbij boordpersoneel kan aangeven zich mentaal of fysiek niet goed te voelen om te vliegen. Zaterdag voerden de vakbonden al actie op de luchthaven in Zaventem. Nu de directie niet reageerde op hun eisen, dienen ze een stakingsaanzegging in.

Volgens de vakbonden wil de directie van Brussels Airlines met de ontslagen een voorbeeld stellen tegenover de rest van het personeel. Dat pikken de vakbonden niet. Ze eisten voor maandagmiddag overleg met de directie. Die ging daar niet op in, waardoor de bonden nu een stakingsaanzegging indienden. De directie heeft nu een week de tijd om daarop te reageren. Zo niet, volgen er mogelijk acties.

