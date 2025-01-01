Vakbonden Brussels Airlines dienen stakingsaanzegging in na ontslag van 3 stewardessen

Er loopt een stakingsaanzegging bij Brussels Airlines. De socialistische en christelijke vakbonden dienden die in na het ontslag van drie ervaren stewardessen. Zij werden de laan uitgestuurd nadat ze een vlucht weigerden, omdat ze sporen van bedwantsen hadden gezien in het toestel. Meteen kwam er protest tegen het ontslag, want binnen de luchtvaart geldt een 'not fit to fly'-procedure waarbij boordpersoneel kan aangeven zich mentaal of fysiek niet goed te voelen om te vliegen. Zaterdag voerden de vakbonden al actie op de luchthaven in Zaventem. Nu de directie niet reageerde op hun eisen, dienen ze een stakingsaanzegging in.