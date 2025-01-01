Verpleegster in beroep vrijgesproken na dood van 77-jarige vrouw na overdosis medicatie

Het 77-jarige slachtoffer arriveerde in oktober 2021 in woonzorgcentrum Sint-Antonius in Zaventem na een verblijf in het ziekenhuis. De verpleegster die haar intake verzorgde, maakte echter een fout bij het kopiëren van de medicatiefiche. De nieuwe bewoonster moest eenmaal per week het medicijn Ledertrexate te krijgen, maar door de fout kreeg ze het dagelijks. Eind 2021 overleed ze aan acute complicaties door overdosering.

De verpleegster die een kruisje had gezet in de foute kolom werd in eerste aanleg schuldig verklaard aan onopzettelijke doodslag, maar was een straf niet aan de orde. De verpleegster tekende echter beroep aan om een vrijspraak te bekomen. Op het proces in beroep wezen zowel de verdediging als de nabestaanden van het slachtoffer op de rol van de arts die de medicatie toediende en op de verantwoordelijkheid van het woonzorgcentrum.

Het hof volgde de redenering van de verdediging. Volgens de rechters was het inbrengen van de medicatie in het informaticasysteem louter een administratieve taak. “Uit het strafdossier blijkt dat de werkwijze erin bestond dat de medicatiefiche afgedrukt en voorgelegd werd aan de behandelde arts ter ondertekening”, valt er te lezen in het arrest.

Volgens het hof van beroep werd dan ook niet aangetoond dat het overlijden van de bewoonster in het woonzorgcentrum werd veroorzaakt door een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid dat kan worden toegeschreven aan de verpleegster, die uiteindelijk werd vrijgesproken.