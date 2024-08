Auto vat vuur en bolt daarna tegen politiecombi: twee inzittenden in shock afgevoerd

Het incident deed zich voor rond 16 uur. “De bestuurder van de benzinewagen was net nog gaan tanken toen het voertuig om een onbekende reden in brand vloog”, zegt politiewoordvoerder Christian Steens van de politiezone Zennevallei. “De twee inzittenden konden zich tijdig in veiligheid brengen.”

Het voertuig brandde helemaal uit. Brandende brokstukken vlogen zelfs tot op de A8, zonder erg. De brandweer kon het vuur uiteindelijk snel blussen. “Door een mogelijk probleem met de handrem bolde het voertuig wel tot tegen de vangrail en schampte het ook een politiecombi”, zegt brandweerwoordvoerder Wouter Jeanfils van de zone Vlaams-Brabant West. De schade aan de combi is wel miniem.

De twee inzittenden bleven ongedeerd. “Zij waren echter heel erg aangegrepen door het gebeuren en werden overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus Christian Steens.