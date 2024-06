Bijna de helft rijdt te snel in nieuwe fietszone: "Alarmerend resultaat"

Uit de flitsresultaten blijkt dat bijna de helft van de gecontroleerde bestuurders de toegestande snelheid overschrijdt. "Dat is alarmerend", zegt korpschef Juren Braeckmans van de politiezone Grimbergen. “Er passeerden in zo'n twee uur maar 280 voertuigen, waarvan verbijsterend genoeg bijna de helft, 133 in totaal, betrapt werd op het overschrijden van de maximumsnelheid. De flitsresultaten zijn zeer verontrustend. Het niet naleven van de maximumsnelheid, brengt niet alleen de veiligheid van de fietser in gevaar, maar ook die van alle weggebruikers in de straat."

Braeckmans benadrukt als korpschef dan ook het belang van het respecteren van de verkeersregels en de geldende snelheidslimieten. "De belangrijkste regel in een fietszone is dat de snelheid beperkt wordt tot 30km/u. Dat geldt voor al het verkeer, ook voor de fietsers zelf. De snelheidslimiet geldt altijd, dus ook als er geen fietser te zien is", klinkt het.